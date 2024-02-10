لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس إصابة لاعب الزمالك أحمد حمدي.

وكتب: “أحمد حمدي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي بسبب إصابته في الضامة.. والجهاز الطبي يضع برنامجا منفردا له”.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض أحمد حمدي، لاعب الوسط، للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.