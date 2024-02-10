عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس إصابة لاعب الزمالك أحمد حمدي.

وكتب: “أحمد حمدي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي بسبب إصابته في الضامة.. والجهاز الطبي يضع برنامجا منفردا له”. 

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض أحمد حمدي، لاعب الوسط، للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

أحمد حمدي اصابة لاعب الزمالك العضلة الضامة بنادي الزمالك شد في العضله كرة القدم بنادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

مقترح برلماني يدعو بمد عمل المخابز البلدية لفترة مسائية في رمضان

خبير قانوني: قرار الحكومة بتغليظ عقوبة تجارة الدولار جاء في وقت مهم

المخابرات البريطانية: الضربة الأوكرانية على مطار القرم تضعف الإمكانات الروسية

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ