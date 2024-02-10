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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخالة المتهمة تمثل الجريمة وسط حراسة أمنية.. والنيابة تستمع لشهود العيان بدار السلام

صدى البلد

استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الخالة المتهمة بإنهاء حياة أبن شقيقتها الذي يبلغ من العمر 12 عاماً بمنطقة دار السلام بسبب سرقته مبلغ مالي.

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واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمة إلى مكان الواقعة ومثلت جريمة إرتكاب واقعة قتل ابن شقيقتها وأمرت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها،مع استعجال تحريات المباحث التكميلية للواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمة وجهت عدة ضربات متتالية للطفل المجني عليه بسبب سرقته مبلغ مالي ما أدى إلى وفاته في الحال.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، والذين أكدوا في التحقيقات أنهم سمعو صوت صراخ يخرج من داخل شقة المتهمة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وأوضحت التحقيقات، أن الطفل المجني عليه الذي يبلغ من العمر 12 عاماً مقيم برفقة أسرته في محافظة السويس ويحضر للإقامة برفقة خالته في أيام الأجازات ليقيم برفقتها.


وكشقت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة عندما، تلقي قسم شرطة دار السلام إشارة من مستشفي المنيرة العام باستقبالها جثمان الطفل سن ١٢ سنة ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم .

وباجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي ٤٠ سنة ربة منزل ومقيمة غي عزبة خيرالله ، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها .

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت ان المجني عليه مقيم رفقتها اثناء الاجازة ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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