وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: نحتاج ربع قرن لإعمار غزة كما كانت

قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن قطاع غزة بحاجة إلى 100 عام من إعادة الإعمار والبناء، وعلى كل المستويات وليس فقط البنية التحتية.

وأضاف أحمد مجدلاني، خلال مداخلته الهاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تدمير 70٪ من البنية التحتية لغزة على يد الاحتلال، ونحن هنا لا نتحدث فقط على شبكات المياه والصرف والكهرباء فقط، بل نتحدث عن البنية الاجتماعية أيضا".

واسترسل:"نتحدث عن تدمير 11 جامعة، و205 مدرسة، و34 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة، علاوة على 65 مركز طبي، وتدمير 65 من المساكن تدميرا كاملا.

وأوضح: نحن نتحدث عن وضع ومعطيات في شدة الخطورة، القطاع بحاجة إلى 20 أو 25 عاما ليعود كما كان قبل الحرب.