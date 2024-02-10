الأردن تحذر من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية الأردنية من خطورة تنفيذ الاحتلال عملية عسكرية برفح الفلسطينية التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين الفلسطينيين.

وشددت الخارجية الأردنية علي ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر علي مناطق مختلفة من قطاع غزة وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على ‎غزة يومها الـ127.

من جانبها؛ أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 7 جنود إسرائيليين خلال تفجير في عبسان الكبيرة، وقنصت جنودا في ‎تل الهوى ودمرت دبابات وآليات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات سرايا القدس استهداف قوات الاحتلال في شرق المنطقة الوسطى وخان يونس.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن حكومة نتنياهو ردت على مقترح بشأن الإطار العام لاتفاق تبادل الأسرى، ورفضت معظم شروط حماس من دون إغلاق باب التفاوض.