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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن عن هدفه من الهجوم على صيدا.. ما هو

غارات الاحتلال..
غارات الاحتلال.. أرشيفية

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الهجوم الاستثنائي بصيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان.

كما أفادت الأنباء بحدوث انفجار في سيارة ببلدة جدرا في منطقة إقليم الخروب بجبل لبنان.

كما سقط 3 شهداء في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب، وفق ما قال مصدر أمني لبناني.

 

من ناحية أخرى، وبسبب حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على غزة، قررت وكالة تصنيف دولية خفض تصنيف الاحتلال في أول تخفيض لتصنيفه السيادي على الإطلاق.
 خفضت وكالة موديز تصنيفه الائتماني، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية  جراء الحرب، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل الاحتلالية وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
 

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