الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت مهاجمة سفن مدنية في البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة السفن المدنية الروسية في البحر الأسود باستخدام قوارب بدون طيار مساء أمس الجمعة.

وأكدت الدفاع الروسية أن البحرية تمكنت من صد الهجوم ولم تتضرر سفن النقل المدنية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت الوزارة الروسية أن محاولة الهجوم تمت في المنطقة الجنوبية الغربية للبحر الأسود واستخدمت سفن الدورية والطائرات البحرية لصد الهجوم.

وأضافت "تم تدمير قارب بدون طيار بنيران المدفعية. أما البقية فقد تم قمعهم عن طريق الحرب الإلكترونية”.

وفي الليلة السابقة، اكتشفت موسكو قارب بدون طيار تابع للبحرية الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود متجهًا نحو شبه جزيرة القرم، وتم تدمير الهدف.