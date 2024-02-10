شكري: مصر ترفض أي تصفية للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار الاتصالات والجهود التي تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر ووضع إطار يسمح باتفاق هدنة بغزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال وزير الخارجية إن مصر ترفض أي تصفية للقضية الفلسطينية، والمفاوضات معقدة وكل طرف يريد تحقيق أكبر قدر من مصالحه.

وأضاف الوزير أن هناك تكدسا للفلسطينيين في مكان محدود وخطورة كبيرة لوضع رفح أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية.

وتابع وزير الخارجية: "نؤكد أن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا والوضع متفاقم أصلا".

وأوضح أن زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة، ونحذر من أي تصعيد إضافي.