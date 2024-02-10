انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى بداية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

تضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية.



واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها، وشدد الدكتور قنصوة على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستمع الدكتور قنصوة لشرح عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التجهيزات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال الخدمات التعليمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وجاهزية القاعات والجداول الدراسية والمعامل، وأيضاً خدمات الصيانة والأمن والمواقع الإنشائية بالكليات، ووجه قنصوة بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الصحية لسلامة كافة منتسبى جامعة الإسكندرية.