الصومال.. القبض على عنصرين ينتميان لـ"داعش" في بونتلاند

قالت الشرطة في منطقة بونتلاند شبه المستقلة في شمال شرق الصومال إنها ألقت القبض على شخصين يحمل أحدهما الجنسية المغربية، والآخر الجنسية السورية، ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية في بلدة أوفين، حسبما أفاد موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة في بونتلاند، أنه تم اعتقال الثنائي، وهما حسن بن محمد من المغرب ومحمد بن محمد أحمد، وهو مواطن سوري، أثناء توجههما إلى معاقل التنظيم الجبلية في المنطقة.

وتقول السلطات إنها ألقت القبض على عدد من الرعايا الأجانب الآخرين الذين كانوا يسافرون إلى مخابئ الجماعة الجبلية في منطقة باري خلال الأسابيع الماضية.