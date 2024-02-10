عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد:قرارات الإفراج الجديدة تعزز المناخ الإيجابي قبل انطلاقة الجولة الثانية للحوار الوطني

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم 3 صحفيات، مشيرًا إلى أن القرار يعزز المناخ الإيجابي قبل انطلاقة الجولة الثانية للحوار الوطني، والتي من المقرر أن تعقد خلال الفترة المقبلة، بعد دعوة الرئيس السيسي لاستئناف الجلسات، وإعلان مجلس الأمناء عن تلقي اقتراحات وتصورات المشاركين الخاصة بالمحور الاقتصادي.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم إن تلك القرارات التي جاء استكمالًا لسلسلة من قرارات سابقة للإفراج عن مجموعة كبيرة من المبحوسين احتياطيًا، ترجمة لتعهدات الأجهزة المعنية بدراسة القوائم التي تقدمت للإفراج عن ذويهم سواء من المحبوسين احتياطيًا أو من المسجونين المحكوم عليهم بحكم نهائي.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن قائمة المفرج عنهم التي أعلنت عنها النيابة العامة المصرية، وشملت 3 صحفيات، تعبر عن الرغبة الصادقة التي تحملها الدولة، لمنح أكبر مساحة لحرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أنها تضاف إلى مجموعة أخرى من الصحفيين والإعلاميين الذين تم الإفراج عنهم في اوقات سابقة.

حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر لمحور الاقتصادي النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

مصر وبلغاريا يتعهدان بتعزيز حوارهما الاقتصادي لاستشراف فرص توسيع حجم التجارة والاستثمار

"أول السواح" و"رئيس المتوحدين".. حكاية الأنبا بولا قديس الرهبنة المصرية

قرار مفاجئ في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نشرة المرأة والصحة| 10 صور لـ آمال ماهر أثارت الجدل .. لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

الداخلية تداهم محطات بث القنوات الفضائية المشفرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

الكانز بكام؟ تفاصيل ارتفاع أسعار المياه الغازية وموعد التطبيق

طبيعية 100%.. تناول هذه العصائر مع الإفطار يقوي المناعة ويحمي من الكوليسترول

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ