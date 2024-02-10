حزب الاتحاد:قرارات الإفراج الجديدة تعزز المناخ الإيجابي قبل انطلاقة الجولة الثانية للحوار الوطني

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم 3 صحفيات، مشيرًا إلى أن القرار يعزز المناخ الإيجابي قبل انطلاقة الجولة الثانية للحوار الوطني، والتي من المقرر أن تعقد خلال الفترة المقبلة، بعد دعوة الرئيس السيسي لاستئناف الجلسات، وإعلان مجلس الأمناء عن تلقي اقتراحات وتصورات المشاركين الخاصة بالمحور الاقتصادي.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم إن تلك القرارات التي جاء استكمالًا لسلسلة من قرارات سابقة للإفراج عن مجموعة كبيرة من المبحوسين احتياطيًا، ترجمة لتعهدات الأجهزة المعنية بدراسة القوائم التي تقدمت للإفراج عن ذويهم سواء من المحبوسين احتياطيًا أو من المسجونين المحكوم عليهم بحكم نهائي.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن قائمة المفرج عنهم التي أعلنت عنها النيابة العامة المصرية، وشملت 3 صحفيات، تعبر عن الرغبة الصادقة التي تحملها الدولة، لمنح أكبر مساحة لحرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أنها تضاف إلى مجموعة أخرى من الصحفيين والإعلاميين الذين تم الإفراج عنهم في اوقات سابقة.