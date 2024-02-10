مصرع 7 أوكرانيين في قصف روسي بالطائرات المسيّرة على خاركيف.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مقتل سبعة على الأقل في قصف روسي بالطائرات المسيّرة على خاركيف.

وأوضحت أن حاكم إقليم خاركيف الأوكراني قال إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قد قتلوا جرّاء قصف روسي بالطائرات المسيّرة بالساعات الأولى من اليوم السبت.

وطبقاً للحاكم أوليخ سينييخوبوف، نُفذ القصف الليلي بطائرات "شاهد" إيرانية الصنع والتي تستخدمها القوات الروسية في حربها في أوكرانيا.

وأضاف الحاكم بأن حريق ضخم نتج عن الهجوم مما أدى إلى تدمير 15 منزلاً وإحداث أضرار بالبنية التحتية في خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة أوكرانية.