مع انطلاق الترم الثاني.. دار علوم القاهرة توجه تعليمات مهمة للطلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة انه تم إعلان الجداول الدراسية الخاصة بطلاب الفرق المختلفة وذلك استعدادا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام القادمة .

تعليمات هامة مع إنطلاق الفصل الدراسى الثانى

1- عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية.

2-الالتزام بحضور المقررات التى تتطلب تدريبا علميا بنسبة 30 % فى المعمل.

3- يكلف كل طالب بعدة تكليفات ، يسلمها الطالب بنفسة للأستاذ الدكتور أو من يساعده و تنجز التكليفات بخط اليد .

4- تستوفى نسبة ال 30% المخصصة لكل مقرر بحضور الطالب بنفسة لتسليم التكليفات و مناقشته فيما كلف به من قبل الأستاذ.

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لوحدات الإقامة والرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية (AFNOR)، والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبو الريش الياباني يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى للمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية، وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تجديد شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول مؤسسات الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها وبما يتناسب مع كونها جامعة من جامعات الجيل الرابع.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، ان تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لهذه الوحدات بالمستشفى ، يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لجميع المرضى خاصة الأطفال، مشيرًة إلى نجاح المستشفى على مدار 5 سنوات في إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل طبقًا لأحدث الأكواد العالمية للمستشفيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.

وأشارت الدكتورة رشا جمال، إلى انه تم إنشاء وحدة مركزية لتحضير العلاج، وتجديد محطة الكهرباء، ومحطة الغازات، والغلايات، ومحطة الأكسجين، وخزان مكافحة الحريق، وغرف المخلفات، والمغسلة، وثلاجة الموتى، والمطبخ، مضيفًة أن عمليات الإحلال والتجديد تضمنت كذلك المنطقة الإدارية بالكامل ووحدات الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والجراحة العامة، والجراحة التخصصية، والرعاية القلبية المركزة، لافتًة إلي قرب الانتهاء من تجديد البهو الرئيسي للمستشفى، ووحدة جراحة حديثي الولادة.