القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة استهداف مسيرة إسرائيلية للقيادى بحزب الله باسل صالح

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن حقيقة مقتل قيادي في حزب الله يدعى باسل صالح، و2 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة "جدرا".

وقال "سنجاب" إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد من تم استهدافه بالسيارة، بل كان هناك نفى من قبل قوات حزب الله اللبناني، بخصوص مقتل أحد القادة التابعين له.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن المسيرة التي نفذت العملية، تسببت في مقتل 3 وإصابة عدد من المدنيين، حيث يعتبر هذا أقرب استهداف للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونوه "سنجاب" إلى أن هناك تضاربا كبيرا في المعلومات الخاصة بهذا الاستهداف، حيث أشارت المعلومات المنتشرة، بأن المستهدف من العملية قد نجا، وأن الضحايا من المدنيين فقط.