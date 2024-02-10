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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: ازالة 2791 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
 

جاء ذلك خلال حملة ترأسها  بمركز شبين القناطر بقرية كفر طحا حيث تمكنت الحملة اليوم من ازالة عدد 6 حالات علي مساحه 1500 متر مربع وتنوعت المخالفات ما بيم منازل بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانيه حيث تم ازالة المخالفات ازالة كليه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية بمصادرة شونه طوب أبيض ومواد بناء بنطاق مدينة قليوب علي طريق قليوب شبين واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين ومنع إنشاء مثل هذه الشون والتي تمثل المصدر الرئيسي لمخالفات البناء علي الارض الزراعيه مشددا علي محاسبه أي مسؤول يتقاعس في أداء عمله ويسمح بإقامه هذه الشون بنطاق قريته.


ومن الجدير بالذكر انه اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 تم ازالة 2119 حالة تعدي على الأراضي الزراعية  بمساحة 130 فدان و1 قيراط و23 سهم زراعة وعدد 672 حالة على مساحة 82987م٢ وتم تحرير 1153 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين 
وأكد المحافظ على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.


ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون ، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

القليوبية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية ازالة المخالفات إزالة التعديات

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