ديديعوت أحرنوت: على نتنياهو الاختيار بين بن جفير وأمريكا

قالت صحيفة ديديعوت أحرنوت العبرية، في تقرير لها نشر اليوم السبت، أن دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل يتآكل شيئًا فشيئًا، لدرجة أنه يوجد عند مدخل جامعة كولومبيا لافتة تقول: "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".

وأضافت الصحيفة العبرية أنه إذا نجح وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في إملاء السياسة على رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو فإن إسرائيل ستواجه هجوما استراتيجيا خاصا، ووصفته بأنه تهديد وجودي.

وتساءلت ديديعوت أحرنوت في تقريرها الذي حمل عنوان “على نتنياهو أن يختار: إما بن جفير أو الولايات المتحدة”: "هل ستكون تل أبيب قادرة على البقاء في المستقبل دون دعم الولايات المتحدة؟"

وأوضحت الصحيفة العبرية أن إسرائيل “على مفترق طرق… فمن ناحية، هناك إدارة أمريكية متعاطفة، ربما هي الأكثر تعاطفا على الإطلاق، وإدارة سارعت إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل بطريقة فاجأت ورفعت المعنويات، لكن استطلاعات الرأي لا تكذب حيث هناك تزايد في أعداد الشباب المناهضين للصهيونية، والمناهضين لإسرائيل”.