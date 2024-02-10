بهدفى هالاند| مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد الفوز على إيفرتون

حقق مانشستر سيتي فوز على أرضه أمام إيفرتون بهدفين نظيفين مساء السبت، في افتتاح الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل إيرلينج هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و85.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يلعب لاحقا أمام بيرنلي ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر، وهو الذي تم حسم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفته قوانين الربح والاستدامة الخاصة بالبريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه فريق إيفرتون، المقرر لها فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "الاتحاد"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 24 بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وخاض مانشستر سيتي اللقاء، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: ستونز، أكانجي، دياز، وآكي.

الوسط: رودريجو، نونيز، وفودين.

الهجوم: ألفاريز، دوكو، وهالاند.