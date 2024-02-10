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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

16 مجزرة جديدة في غزة.. الأمم المتحدة: أطفال القطاع بلا ماء ويأكلون العُشب

صدى البلد

واصلت الطائرات الإسرائيلية، اليوم السبت، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٧ من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة جديدة ضد المدنيين في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و 152 مصابا خلال ٢٤ ساعة لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى إلى 28.064 شهيدا و67.611 مصابا منذ 7 أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية من طواقم الهلال الأحمر في مستشفى الأمل من بينهم أربعة أطباء، واعتقال أربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى.

ومن جنوب القطاع، قال عادل الحاج، وهو نازح في رفح "إذا اجتاح (الجيش الإسرائيلي) رفح، ستحدث مجازر، ويمكن لنا وقتئذٍ أن نودع البشرية جمعاء".

وفي شمال غزة، قصف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يحاولون الحصول على الإنترنت في منطقة تل الزعتر ما ادى لاستشهاد ثلاثة منهم وعدد من الإصابات.

في الوقت نفسه، انتشل فلسطينيون، اليوم، عددا من جثث الشهداء الملقاة في الشوارع بعد ساعات من انسحاب إسرائيلي جزئيا من مناطق غرب غزة. ونقل بعض هذه الجثث بـ"الطرق البدائية على ظهر عربات تجرها الأحصنة". وكشف هذا الانسحاب الجزئي أيضا عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وإحراق للمنازل التي لم يتم تسويتها بالأرض.

ويعاني واحد من بين كل 10 أطفال في غزة -دون سن الخامسة- من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيانات أولية من الأمم المتحدة من خلال قياسات الذراع التي تظهر مستويات الهزال لدى الأطفال.وقالت مؤسسة أكشن إيد الخيرية إن بعض الناس يلجأون إلى أكل العشب.

وأضافت أن "الجميع في غزة يعانون الآن من الجوع ولا يحصل الناس إلا على 1.5 لتر أو لترين من المياه غير الصالحة للشرب يوميا لتلبية جميع احتياجاتهم".

غزة رفح

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