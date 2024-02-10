التشكيل الرسمي لمواجهة قطر والأردن في نهائي أمم أسيا

أعلن المغربي الحسين عموتة مدرب الأردن، تشكيل الفريق لمواجهة قطر، مساء اليوم السبت على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.

وفيما يلي تشكيل الأردن:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: يزن العرب، عبد الله نصيب، إحسان حداد، سالم العجالين

خط الوسط: نور الروابدة، نزار الرشدان، موسى التعمري

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات".

وجاء تشكيل قطر كالآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: المهدي علي، محمد وعد، طارق سلمان، يوسف عبد الرازق

خط الوسط: حسيم الهيدوس، أحمد فتحي، أكرم عفيف

خط الهجوم: لوكاس ميندر، المعز علي، جاسم جابر.

ويتطلع المنتخب القطري، للحفاظ على لقب البطولة، التي أحرزها للمرة الأولى في الإمارات عام 2019، متسلحًا بالأرض والجمهور ومعنوياته العالية بعد تخطيه مجموعة من المنافسين، أبرزهم إيران.

أما المنتخب الأردني فيخوض المباراة النهائية دون ضغوط، بعدما كتب التاريخ بوصوله إلى هذه المرحلة، علما بأنه لم يتوج باللقب من قبل.

