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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المنتخب الأيرلندي لكرة السلة يرفض مصافحة لاعبي إسرائيل .. ماذا حدث؟

كرة السلة سيدات
كرة السلة سيدات

رفض المنتخب الأيرلندي لكرة السلة للسيدات مصافحة نظيره الإسرائيلي قبل مباراتهما الأولى في تصفيات بطولة أوروبا 2025 بريغا، لاتفيا.. فما السبب؟

وأبلغت الهيئة الإدارية للرياضة في أيرلندا، اتحاد كرة السلة الأوروبي (FIBA Europe)، الأربعاء، إن الفريق لن يشارك في الشروط السابقة للمباراة، بما في ذلك مصافحة المنتخب الإسرائيلي قبل صافرة البداية.

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ووقف المنتخب الأيرلندي من أجل النشيد الوطني على مقاعد البدلاء، بينما وقف نظيره الإسرائيلي بالقرب من مركز الملعب، اللاعبون لم يصافحوا بعضهم البعض، وفاز المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 57/87.

لماذا رفضوا مصافحة لاعبي إسرائيل؟

وأعلنت الهيئة الإدارية للرياضة في أيرلندا في بيان، أن الفريق لن يلتزم بالشروط السابقة للمباراة، بما في ذلك مصافحة المنتخب الإسرائيلي، بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لاعبون وموظفو التدريب الإسرائيليين.

تضمنت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المنتخب الإسرائيلي، اتهامات للمنتخب الأيرلندي بمعاداة السامية. 

ووصفت لاعبة كرة السلة الإسرائيلية دور سار الفريق الأيرلندي بأنه "معادي للسامية تماماً"، في مقابلة نشرت على موقع اتحاد كرة السلة الإسرائيلي.

وقالت دور سار: "من المعروف أنهم معادون للسامية، وليس سراً، وربما لهذا السبب من المتوقع أن تكون اللعبة قوية، علينا أن نظهر أننا أفضل منهم ونفوز، نحن نتحدث عن ذلك فيما بيننا، نحن نعلم أنهم لا يحبوننا وسنترك كل شيء في الملعب دائماً وفي هذه اللعبة".

ماذا حدث خلال المباراة؟

تعبيرًا عن دعمها لقرار الفريق، أوضحت كرة السلة الأيرلندية أنها تدعم لاعبيها في قرارهم وأنهم لن يتبادلوا الهدايا أو المصافحات الرسمية قبل أو بعد المباراة. 

وفي المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، وقف المنتخب الأيرلندي للسلة أثناء النشيد الوطني على مقاعد البدلاء، بينما وقف المنتخب الإسرائيلي بالقرب من وسط الملعب. اللاعبون لم يصافحوا بعضهم البعض، وفاز المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 57/87. 

ردًا على الحادثة، أعرب مدرب المنتخب الإسرائيلي عن صدمته وقال إنه لم يشهد مثل هذه الأمور في حياته الرياضية، في حين أشاد مدرب المنتخب الأيرلندي بالنضج الاستثنائي الذي أظهره فريقه في مواجهة أسبوع صعب.

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