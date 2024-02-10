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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث سياسي: أمريكا تستطيع وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

مختار غباشي نائب
مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية

قال دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية،  إن الولايات المتحدة هي السند الرئيس لإسرائيل, موضحا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأخيرة للمنطقة وهي المرة الخامسة جاءت تحت عنوان رئيس وهو التشاور مع الشركاء لانهاء أزمة الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. 

أضاف غباشي خلال لقائه ببرنامج صباحنا مصري،  المذاع على الفضائية المصرية ، ان بلينكن لم يهتم بايقاف اطلاق النار أو حل الدولتين. 

واعتبر غباشي حل الدولتين اطارا وهميا لا يتضمن أي تفصيل عن شكل الدولة الفلسطينية أو حدودها أو فرض السيادة عليها. وأوضح أنه اذا ما كانت الولايات المتحدة غاضبة من التصرفات الإسرائيلية في غزة فعليها أن تمرر قرارا في مجلس الأمن بضرورة الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار أو حتى تتوقف عن استخدام حق النقض “فيتو” ضد مثل هذا القرار. 

أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية أن الولايات المتحدة إذا أرادت وقف اطلاق النار سوف يتم وقف إطلاق النار وإذا أرادت سير المساعدات بشكل سلس وميسر ومستدام سوف تفعل ذلك. وحول المفاوضات التي أطلقت في باريس بشأن أزمة غزة والرهائن.

 كشف غباشي عن تعنت اسرائيل في الامتناع عن تعهدها بوقف نهائي لإطلاق النار بعد اتمام المدد الثلاث المحددة لوقف إطلاق النار وتسليم الرهائن، كما ترفض اسرائيل إعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

الولايات المتحدة بلينكن الرهائن الإسرائيليين المقاومة الفلسطينية غزة وزير الخارجية الامريكي

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