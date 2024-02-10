فرانس برس: الغارة الإسرائيلية على لبنان محاولة فاشلة لاغتيال مسئول كبير في حماس

سلطت تقارير من وكالة “فرانس برس”، الضوء، على غارة جوية إسرائيلية في لبنان، يُزعم أنها استهدفت مسؤولا كبيرا في حماس، في تطور حديث يزيد الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وأسفرت الغارة- التي وقعت في بلدة جدرا الساحلية جنوب بيروت- عن بقاء مسئول حماس على قيد الحياة، لكنها أودت بحياة مدنيين اثنين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية وفرق إنقاذ.

وفي خضم الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وحماس؛ امتد الصراع إلى لبنان المجاور، حيث انخرطت حركة حزب الله اللبنانية، حليفة حماس، في تبادلات شبه يومية لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وفي حين الاشتباكات السابقة، وقعت- في المقام الأول- على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فإن هذه الغارة الجوية الأخيرة تمثل تصعيدًا كبيرًا، كونها ثاني أبعد هجوم مميت من الحدود خلال الأشهر الأربعة من الأعمال العدائية.

وتشير التفاصيل التي قدمتها الوكالة الوطنية للإعلام، التي تديرها الدولة في لبنان، إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة في جدرا، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود.

وتؤكد الضربة، التي وصفها مصدر أمني فلسطيني بأنها “محاولة فاشلة لاغتيال مسؤول كبير في حركة حماس”، حدة الصراع، والمدى الذي يرغب كل جانب في الذهاب إليه؛ لتأكيد هيمنته.

وترسم روايات شهود العيان، صورة قاتمة لما حدث، مع صور سيارة مدمرة، ودراجة نارية متفحمة، وبقع دماء تسلط الضوء على التكلفة البشرية للهجوم.

وكان من بين الضحايا، بائع خضار، ورجل سوري على دراجة نارية، وكانا من المارة الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران التوترات الجيوسياسية.

وبينما تتصارع المنطقة مع تصاعد العنف، ويلوح في الأفق شبح صراع أوسع نطاقا؛ فإن عدم وجود تعليق فوري من إسرائيل يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع.

ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالطبيعة المتقلبة للشرق الأوسط والشبكة المعقدة من التحالفات والعداوات التي تحدد المشهد الجيوسياسي.

وتمثل الغارة الجوية الإسرائيلية في لبنان، تصعيدا كبيرا في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الاستقرار والأمن الإقليميين.

ومع استمرار التوترات؛ يراقب المجتمع الدولي عن كثب، مدركًا احتمال حدوث المزيد من العنف والحاجة الملحة للتدخل الدبلوماسي لتهدئة التوترات وتمهيد الطريق لحل سلمي.