عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرانس برس: الغارة الإسرائيلية على لبنان محاولة فاشلة لاغتيال مسئول كبير في حماس

صدى البلد

سلطت تقارير من وكالة “فرانس برس”، الضوء، على غارة جوية إسرائيلية في لبنان، يُزعم أنها استهدفت مسؤولا كبيرا في حماس، في تطور حديث يزيد الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وأسفرت الغارة- التي وقعت في بلدة جدرا الساحلية جنوب بيروت- عن بقاء مسئول حماس على قيد الحياة، لكنها أودت بحياة مدنيين اثنين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية وفرق إنقاذ.

وفي خضم الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وحماس؛ امتد الصراع إلى لبنان المجاور، حيث انخرطت حركة حزب الله اللبنانية، حليفة حماس، في تبادلات شبه يومية لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وفي حين الاشتباكات السابقة، وقعت- في المقام الأول- على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فإن هذه الغارة الجوية الأخيرة تمثل تصعيدًا كبيرًا، كونها ثاني أبعد هجوم مميت من الحدود خلال الأشهر الأربعة من الأعمال العدائية.

وتشير التفاصيل التي قدمتها الوكالة الوطنية للإعلام، التي تديرها الدولة في لبنان، إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة في جدرا، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود.

وتؤكد الضربة، التي وصفها مصدر أمني فلسطيني بأنها “محاولة فاشلة لاغتيال مسؤول كبير في حركة حماس”، حدة الصراع، والمدى الذي يرغب كل جانب في الذهاب إليه؛ لتأكيد هيمنته.

وترسم روايات شهود العيان، صورة قاتمة لما حدث، مع صور سيارة مدمرة، ودراجة نارية متفحمة، وبقع دماء تسلط الضوء على التكلفة البشرية للهجوم.

وكان من بين الضحايا، بائع خضار، ورجل سوري على دراجة نارية، وكانا من المارة الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران التوترات الجيوسياسية.

وبينما تتصارع المنطقة مع تصاعد العنف، ويلوح في الأفق شبح صراع أوسع نطاقا؛ فإن عدم وجود تعليق فوري من إسرائيل يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع. 

ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالطبيعة المتقلبة للشرق الأوسط والشبكة المعقدة من التحالفات والعداوات التي تحدد المشهد الجيوسياسي.

وتمثل الغارة الجوية الإسرائيلية في لبنان، تصعيدا كبيرا في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الاستقرار والأمن الإقليميين. 

ومع استمرار التوترات؛ يراقب المجتمع الدولي عن كثب، مدركًا احتمال حدوث المزيد من العنف والحاجة الملحة للتدخل الدبلوماسي لتهدئة التوترات وتمهيد الطريق لحل سلمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأب حرض والعيلة اتفقوا على موته .. تفاصيل مثيرة في مشاجرة أوسيم

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

غدًا أول أيامه.. دولة عربية تعلن ثبوت رؤية هلال شعبان

دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

فيديو

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ