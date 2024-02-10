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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: الحرب ليست الحل

صدى البلد

أكد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لبيروت، عدم جدوى الحرب كحل في الشرق الأوسط.
شدد أميرعبد اللهيان من جديد على التزام إيران ولبنان بالسلام، مشيراً إلى أن أياً من البلدين لم يسع إلى تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة.

تضمنت الزيارة إلى بيروت مناقشات حول الدعم المستمر لحزب الله واجتماعات مع ممثلي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، مما سلط الضوء على تورط إيران في المنطقة.

يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية منذ 8 أكتوبر، حيث تعهد حزب الله بالرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

تؤكد تصريحات أمير عبد اللهيان موقف إيران من الصراعات الإقليمية، مشددة على الدبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب سلسلة من التصعيدات الناجمة عن هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر.

يشير الالتزام بالسلام الذي عبرت عنه إيران ولبنان إلى الرغبة في وقف التصعيد والحوار لحل الصراعات الإقليمية، حسبما ذكرت رويترز.

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