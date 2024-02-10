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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بحضور كمال درويش.. نادي الشيخ زايد يشهد كرنفال ترفيهيا فنيا رياضيا لتكريم الأبطال

صدى البلد

شهد نادي الشيخ زايد الرياضي كرنفال ترفيهي فنى رياضى لتكريم الأبطال الرياضيين في عدد من اللعبات مع تكريم رؤساء الأجهزة الفنية لهم بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الإعلامي إيهاب شعبان والمحاسب أحمد عبد الباقى نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشيخ زايد  وعضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد والدكتورة سحر حمدى عضو مجلس الإدارة والقائمة على تجهيزات الكرنفال وأيضا أعضاء مجلس الادارة المحاسب هشام منصور والمحاسب احمد سعيد والكاتب الصحفى باسم جويلى والمستشار محمد سعيد والمستشارة سلمى صلاح واللواء يحى زكريا رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة كما حضره كوكبة من القيادات الرياضية ولفيف من اعضاء النادى.

وخلال الكرنفال شدد الدكتور كمال درويش على ان الدولة تعتبر ممارسة الرياضة أمن قومي وأساس الحياة الصحية السليمة مشيرا إلى ان الرياضة المصرية بصفة عامة تشهد طفرة كبيرة خاصة مع تحقيق اتحادات لألعاب فردية وجماعية مثل كرة الطائرة واليد والتايكوندوا والخماسي نتائج جيدة خلال الفترة الاخيرة حيث تأهل حوالي ٣٠٠ فرد للاولمبياد القادم مؤكدا على ان نادي الشخ زايد يعد قاعد كبيرة تضاف إلى القواعد الرياضية الموجودة بمصر متمنيا التوفيق والسداد للنادي واستمرار مسيرته المتميزة.

وأكد الاعلامي ايهاب شعبان رئيس نادي الشيخ زايد الرياضي على ان الكرنفال يهدف الى تكريم مجموعة حققت ميداليات على مستوى بطولات الجمهورية ومنطقة الجيزة وكشف عن إقامة كرنفال اخر في الشهر القادم من أجل الاحتفال بالابطال

شمل الحفل فقرات فنية وسحب علي عدد من الهدايا ( تامبولا) كما تم توزيع الجوائز علي الفائزين بمسابقة الرسم للأطفال وتكريم الابطال الرياضيين في عدد من اللعبات وعمل سحب بارقام عضوية الاعضاء الحاضرين لتوزيع هدايا قيمة عليهم.

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