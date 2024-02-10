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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف مبنى في مستوطنة كريات شمونة بصاروخ موجه من لبنان

صاروخ موجه
صاروخ موجه

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم استهداف مبنى في مستوطنة "كريات شمونة" قرب الحدود الشمالية بصاروخ موجه من الأراضي اللبنانية.
وأفادت القناة الإسرائيلية "الـ 12"، مساء اليوم السبت، أن صاروخا موجها من الأراضي اللبنانية استهدف مبنى في مستوطنة "كريات شمونة" دون وقوع إصابات تذكر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.
 

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

وفي وقت سابق من اليوم، ‏أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية". وقال نصر الله، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي"، مؤكدا أن مواقف المرشد الإيراني "الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة في نوعها".


وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كريات شمونة الأراضي اللبنانية حزب الله

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