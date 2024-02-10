داخل البيت الأبيض الوقائي لبايدن.. المخاوف الصحية للرئيس الأمريكي وصورته العامة

في أروقة السلطة في البيت الأبيض، تجري عملية توازن دقيقة بينما تتعامل إدارة الرئيس بايدن مع المخاوف المحيطة بصحته وصورته العامة وأسلوب إدارته. وفي خضم الهمسات حول زلاته اللفظية، وصحته البدنية، وثقل مسؤولياته الرئاسية، يعمل مساعدوه بلا كلل لحمايته من الأخطاء المحتملة مع إدارة ظهوره العلني بعناية.

ووفقا لتقرير لنيويورك تايمز، أصبحت الإجراءات الوقائية التي اتخذها مساعدو بايدن واضحة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. فمن حث الرئيس على استخدام سلالم أقصر عند ركوب طائرة الرئاسة إلى إنهاء المؤتمرات الصحفية بسرعة بالموسيقى الصاخبة، كانت جهود الإدارة لتقليل المخاطر دقيقة للغاية. وحتى المقابلات التقليدية مع المطبوعات الإخبارية الكبرى كانت نادرة، مع الخروج عن الاعتصام الرئاسي المعتاد في مباراة السوبر بول يوم الأحد.

وتعكس هذه البيئة الخاضعة لرقابة مشددة قرارًا استراتيجيًا اتخذته الدائرة الداخلية لبايدن، الذين يخشون من أن أي خطأ من جانب الرئيس قد يكون له عواقب بعيدة المدى. يعد بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، أكبر شخص يتولى منصب الرئاسة سنًا، وتلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن صحته وقدرته على أداء واجباته بفعالية.

تكثف التدقيق هذا الأسبوع بعد نشر تقرير المحقق الخاص حول تعامل بايدن مع الوثائق السرية، والذي اعتبره الرئيس هجومًا حزبيًا. وفي لحظة التحدي، اختار بايدن مخاطبة الصحفيين مباشرة، ودافع عن أفعاله، وانخرط في حوار متوتر مع الصحافة.

ومع ذلك، حتى في خضم دفاعه القوي، كان ميل بايدن إلى ارتكاب الزلات اللفظية واضحا. وبينما كان يناقش الوضع في غزة، انتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية فيما اعتبره البعض لحظة خارجة عن النص. وقد أدى هذا الحادث الأخير إلى تفاقم المخاوف المستمرة بشأن صحته العقلية وملاءمته للمنصب.

وخارج البيت الأبيض، يراقب الحلفاء والنقاد على حد سواء عن كثب كل تحركات بايدن. يشعر البعض بالقلق بشأن مظهره الجسدي، الذي أصبح مادة لهجمات المحافظين والميمات عبر الإنترنت. ويتساءل آخرون عما إذا كان عمر الرئيس وصحته يمكن أن يؤثرا على قدرته على القيادة بفعالية.

وعلى الرغم من التدقيق المتزايد، لا يزال أنصار بايدن صامدين في دفاعهم عن قيادته. ويشيرون إلى إنجازاته التشريعية، بما في ذلك إقرار مشروع قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان والتدابير الرامية إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات، كدليل على كفاءته وقدرته على التفاوض في اللحظات المحورية.

ومع استمرار إدارة بايدن في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، تظل صحة الرئيس وصورته العامة مصدر قلق رئيسي. ومع كل ظهور علني منسق بعناية وقرار استراتيجي، يتكشف التوازن الدقيق في قلب رئاسته، مما يشكل مسار فترة ولايته في منصبه.