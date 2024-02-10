وفد الكونجرس الأمريكي يتعهد بتمرير المساعدات لأوكرانيا

وصل وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى كييف يوم الجمعة للقاء الرئيس الأوكراني في إطار سعيهم لتقديم ضمانات بأنهم سيفعلون دورهم لتمرير تشريع المساعدات العسكرية الحاسم والمتوقف عبر مجلس النواب.

ويتكون الوفد من أربعة أعضاء من لجنة المخابرات بمجلس النواب: الجمهوريان مايك تورنر وفرنش هيل، إلى جانب الديمقراطيين جيسون كرو وأبيجيل سبانبرجر.

وقال تورنر للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل مغادرة الوفد للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن 'الولايات المتحدة تعمل بجد في مجلسي النواب والشيوخ لتأمين التمويل الضروري في عام 2024'.

كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحارب فيه كييف الغزو الروسي المستمر منذ عامين تقريبًا، لكن هذه المساعدة معلقة الآن بينما يتجادل الكونجرس حول مشروع قانون يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

تم تقديم مشروع القانون بقيمة 95.34 مليار دولار في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس بعد أن عرقل الجمهوريون تشريع تسوية سابق.

وقال هيل: 'لقد تم تأجيلها هذا العام ليس فقط خلال عام الانتخابات الرئاسية، ولكن أيضًا خلال الخلافات في مجلس النواب حول السياسة'.

وقال السفير الأمريكي في كييف إن المشرعين التقوا أيضًا بمسؤولين من جهاز الأمن الأوكراني ووكالات المخابرات الحكومية.

وأضاف كرو: 'نقف إلى جانب أوكرانيا ليس فقط لأننا نفهم أن الدفاع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم هو قيمة أمريكية، ولكننا نقف إلى جانب أوكرانيا لأنه من مصلحة أمريكا أيضًا أن تفعل ذلك'.