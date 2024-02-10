حلمي النمنم: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في حربها الراهنة الآن بفلسطين

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الوضع في غزة أشبه بحرب الاستنزاف، موضحًا أن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها لإسرائيل في حربها الراهنة الآن في فلسطين.

وقال حلمي النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن إعادة إعمار غزة مرة أخرى قد يواجه العديد من المشاكل، حيث تخشى بعض الدول في بناء غزة خوفا من قصف إسرائيل لغزة مرة أخرى.

وتابع: هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في وقف إطلاق النار، وكلاهما يريد فرض شروطه، وفي النهاية الشعب الفلسطيني من يدفع الثمن جراء هذا التعنت.

وأوضح حلمي النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بدافع الترابط العربي والتواجد الجغرافي تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية حملت العديد من المصداقية والشفافية.

وأكمل حلمي النمنم: تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مصر ومعبر رفح غير دقيقة وهذه التصريحات تتسم بالكذب، ومصر لعبت دورا كبيرا في إدخال المساعدات لقطاع غزة، كما أن الشعب المصري يدرك جيدا ما تقوم به مؤسسات الدولة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار حلمي النمنم إلى أن تصريحات جو بايدن بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل لقصف مدينة رفح ناحية الجانب الفلسطيني، موضحًا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في مقدرتها إرسال المساعدات عن طريق ميناء غزة البحري، أو مطار غزة الجوي، على غرار إرسالهم الأسلحة والذخيرة لتل أبيب.

واختتم حلمي النمنم حديثه قائلًا: «بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد التطبيع مع المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة ترفض كل هذه المحاولات إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة».