للمرة الثانية| قطر يتوج بلقب أمم آسيا بعد الفوز 3-1 على الأردن

توج منتخب قطر بلقب بطولة أمم آسيا بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي البطولة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل أهداف منتخب قطر اللاعب أكرم عفيف في الدقائق 22، و73، و90+5، من 3 ركلات جزاء، وسجل هدف منتخب الأردن الوحيد اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحافظ منتخب قطر على لقبه الذي حصده خلال البطولة السابقة في الإمارات.

تشكيل الفريقين

وكان قد أعلن المغربي الحسين عموتة مدرب الأردن، تشكيل الفريق لمواجهة قطر، مساء اليوم السبت على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.

وفيما يلي تشكيل الأردن:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: يزن العرب، عبد الله نصيب، إحسان حداد، سالم العجالين

خط الوسط: نور الروابدة، نزار الرشدان، موسى التعمري

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات".

وجاء تشكيل قطر كالآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: المهدي علي، محمد وعد، طارق سلمان، يوسف عبد الرازق

خط الوسط: حسيم الهيدوس، أحمد فتحي، أكرم عفيف

خط الهجوم: لوكاس ميندر، المعز علي، جاسم جابر.