فوز القطري أكرم عفيف بجائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة كأس أمم آسيا

توج القطري أكرم عفيف بجائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة كأس أمم أسيا قطر 2023، برصيد 8 أهداف، وتوج بلقبها المنتخب القطري عقب الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيت على ملعب استاد لوسيل.

وسجل أكرم عفيف هاتريك من 3 ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و90+5 في المباراة النهائية ليرفع رصيده إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة هدافي النسخة الجارية من البطولة القارية، ويفك الشراكة مع الهداف العراقي أيمن حسين الذي وقع على 6 أهداف.

وافتتح عفيف أهدافه في البطولة القارية الجارية بهدفين في مرمى منتخب لبنان خلال الفوز 3-0 في افتتاح دور المجموعات.

ثم سجل نجم السد هدف فوز "الأدعم" 1-0 على طاجيكستان في الجولة الثانية بدور المجموعات، كما أحرز هدفا في الفوز على منتخب فلسطين 2-1 بالدور ثمن النهائي.

وقبل هدفي اليوم، وقع أكرم عفيف على هدف في موقعة إيران بنصف النهائي حيث فازت قطر بثلاثية مقابل هدفين.