رئيس الإمارات يهنئ قطر بالفوز ببطولة أمم آسيا

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، التهنئة إلى قطر، بمناسبة تتويجها بكأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوزها 3-1 على الأردن.

وغرد رئيس الإمارات، عبر حسابه الرسمي على تويتر " أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة، كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة".

كما هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قطر بالمناسبة نفسها، فور صافرة نهاية المباراة، التي جرت على ستاد لوسيل.

وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر "مبروك لقطر على الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم".

وتابع "قطر أبدعت من جديد في تقديم أفضل نسخة من كأس آسيا على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري الكبير، والأجمل أن النهائي جمع بين شقيقين عربيين، وكسبنا نجما متألقا هو منتخب الأردن، ومبروك للنشامى على الأداء المشرف طوال البطولة".