الأسطى مروة.. تبحث عن ورشة تصنيع صواني للإنفاق على أطفالها.. فيديو

عرض برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية هبة جلال، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأسطى مروة.. تبحث عن ورشة تصنيع صواني للإنفاق على أطفالها".

وقالت الأسطى مروة: "كانت الحياة صعبة في بيت والدي، وبدأت أعمل في سن مبكرة حتى جهزت نفسي، ثم ارتبطت بوالد أبنائي، ولكن ظروف الحياة كانت قاسية للغاية، فبدأت أفكر في فعل شيء يساعدنا".

وتابعت: "المحافظ أطلق مبادرة حياة بلا فقر، حيث اشتملت على مجالات متعددة مثل النجارة والخياطة والتطريز، وحصلت على ورش نجارة، ثم اشتركت في معارض صغيرة حتى أصبحت جودة منتجي عالية في السوق، إلى ان استطعت المشاركة في معرض ديارنا بكل محافظات، كما شاركت في معرض تراثنا أكثر من مرة".

وواصلت: "حدثت مشكلات في الحياة الزوجية، ما أدى إلى الانفصال، حيث تركني وأبناءنا الثلاثة، وعشنا معا في بيت أبي، وكان أبي ينفق عليّ وأبنائي فعدت مرة اخرى إلى العمل وحصلت على مبلغ مالي من أحد معارفي على سبيل السلفة واشتركت في معرض تراثنا وبعت معظم منتجاتي ولم يتبقَ إلا منتجات بسيطة، وحصلت على شقة إيجار واشتريت بعض الأشياء وأصبحت أنفق على تعليم أبنائي ودروسهم الخصوصية، وأتمنى أن أحصل على شقة تمليك في الإسكان مثلا بحيث يكون القسط صغيرا".

