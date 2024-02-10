مخرج مسلسل طبيبة شرعية: أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.. واقتربنا من انتهاء التصوير

قال شادي أبو شادي مخرج مسلسل طبيبة شرعية، إنه سعيد بإخراج هذا المسلسل، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحصل على إعجاب الجمهور.

وأضاف "أبو شادي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "بذلنا مجهودا كبيرا في هذا العمل، وكتب محمد الغيطي دراما شيقة جدا، حيث تجمع بين المشاعر والأحاسيس والإثارة والتشويق".

وتابع: "الجديد في هذا المسلسل أن البطل امراة تعمل طبيبا شرعيا، ونعلم جيدا ان المراة مرهفة المشاعر، ومازلنا مستمرين في التصوير لمدة 10 أيام، ونعمل بمنتهى الاحترافية، وانتهينا من تصوير أكثر من حلقة، ومازلنا نصور الحلقات الأخيرة".

