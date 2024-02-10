بينهم رضيع يبلغ 3 أشهر.. الغارات الإسرائيلية تودي بحياة 44 شخصاً في رفح

ضربت المأساة قطاع غزة عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة رفح، مما أودى بحياة 44 شخصا، من بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر، وفقا لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

واستهدفت الغارات، التي وقعت خلال الليل واستمرت حتى اليوم، منازل سكنية في المنطقة، مما أدى إلى مقتل 28 شخصا. وقد شهد صحفيو وكالة أسوشيتد برس المشهد الكئيب مباشرة والذين لاحظوا وصول الجثث إلى المستشفيات المحلية.

وكان من بين الضحايا عدة أفراد من ثلاث عائلات، يبلغ مجموعهم 10 أطفال، مما يؤكد الخسائر المدمرة للغارات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، أدت غارة جوية منفصلة على منزل آخر إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، حسبما أكد أحمد الصواف، رئيس بلدية رفح.

ومن المأساوي أن الضحايا شملوا أيضًا شرطيين وثلاثة من كبار ضباط الشرطة المدنية، وفقًا لمسؤولين في المدينة. وأفاد سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف اثنين من نشطاء حماس في رفح، أحدهما كان مسؤولا عن أمن قادة حماس، بينما كان الآخر يعمل كمحقق كبير للحركة.

وتأتي الغارات الجوية في رفح وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين. ومع شبح الهجوم البري المحتمل الذي يلوح في الأفق، يحذر المحللون العسكريون من مزيد من التصعيد في الصراع.

ومع استمرار تطور الوضع، يراقب المجتمع الدولي بقلق، ويحث على ضبط النفس والتوصل إلى حل سلمي للعنف المتصاعد في المنطقة.