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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سارة سلامة تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة على البحر

سارة سلامة
سارة سلامة

تحرص الفنانة سارة سلامة، على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة في هذه الصور علي البحر بإطلالة شتوية مثيرة، بارتدائها جاكت شتوي أسود، وتركت شعرها الاشقر منسدلاً علي كتفيها .

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠١٢٣١٦

أحدث أعمال سارة سلامة

وكان أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل “الأجهر” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

مسلسل “الأجهر” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود هم قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى «يوسف» يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

فيلم مغامرات كوكو

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو ” الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

 

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