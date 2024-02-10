مساعد وزير المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة سيستفيدون بقرارات الرئيس السيسي المتعلقة بالحماية الاجتماعية.



وأضاف محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك 10 مليون مستفيد من المعاشات وسيتم رفع المعاشات لهم بنسبة 15% في شهر مارس بعد قرارات الرئيس السيسي".

وأشار: "عدد المستفيدين من تكافل وكرامة ما يقرب من 5 ملايين مستفيد"، موضحا: "منذ أبريل 2023 وحتى أبريل 2024 تم زيادة ما يحصل عليه مستفيدي تكافل وكرامة بنسبة تساوي 55% مما يحصلون عليه".