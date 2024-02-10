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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سبورتنج في الدوري

«رجال طائرة الأهلي»
«رجال طائرة الأهلي»

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا على حساب سبورتنج في بطولة الدوري، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب اللاعبين، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-1.

حسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وتفوق سبورتنج في الشوط الثالث بنتيجة 26-24، قبل أن ينهي الفريق الشوط الرابع والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-12.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.
 

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