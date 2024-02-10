الافتتاح منتصف فبراير.. تجارية الإسماعيلية: تنسق مع الشركات لافتتاح معرض «أهلا رمضان»

بدأت غرفة الإسماعيلية التجارية فى الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلا رمضان" اعتبارا من منتصف شهر فبراير 2024؛ لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأوضح أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة تنسق مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية للمشاركة فى المعارض وطرح كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية طوال فترة أقامه المعارض.

وأكد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، حرص القيادة السياسية على توفير كل السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترة الماضية، من توفير وتأمين مخزون استراتيجي.

وأشار إلى أن الدولة حريصة كذلك على إطلاق معارض السلع الغذائية في المناسبات؛ بهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة، ما يخفف العبء على المواطن.

وتشارك غرفة الإسماعيلية التجارية، فى توفير السلع الغذائية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الاسرة وتخفيف العبء على المواطنين.

وتحرص الغرفة على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين.