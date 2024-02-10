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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من ركائز دعم الدولة| أحمد موسي يكشف كواليس شائعة بيع صدى البلد

احمد موسي
احمد موسي

استعرض الإعلامي أحمد موسى، بيان إدارة مؤسسة قنوات ومواقع صدى البلد، بشأن نفي ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، فيما يتعلق ببيعها لمستثمرين إماراتيين.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر محض شائعات لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن صدى البلد تأسست مصرية وستظل مصرية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان صدى البلد؛ أشار إلى أنه لا توجد أي نية حاليًا أو مستقبلًا لبيعها على الإطلاق، حيث إنها من ركائز دعم الدولة، والدفاع عن مصالحها، وجزء من قوة مصر الناعمة.

 

وتابع موسي: جاء في البيان؛ أن قنوات ومواقع صدى البلد منذ إنشائها لديها ريادةٌ إعلاميةٌ في الدفاع عن مصر والشعب المصري وتتابع الأحداث يشهد على ذلك وانحيازاها ومواقفها دائمًا وطنية، وهذا ما أثرى التجربة وزاد من نجاحها على مدار أكثر من 13 عامًا.

وأوضح موسى، أن من يبثون مثل هذه الشائعات مغرضون من معدومي المصداقية والأخلاق المهنية، وأن ما كتبوه "كذب وتأليف" يتجاوز حد الشائعات.


وعلق  موسى؛ على هذا البيان قائلاً: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ومالك شبكة قنوات صدى البلد؛ حريص بشكل دائم على تطوير القناة ومواكبة العصر الحديث في التكنولوجيا المتطورة.

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