اكتشاف مجمع عسكري لحماس أسفل مقر الأونروا في غزة

كشفت القوات الإسرائيلية عن مجمع كبير تابع لحركة حماس أسفل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على استخدام حماس المكثف للبنية التحتية المدنية لحماية أنشطتها المسلحة.

ووفقا لتقرير لوول ستريت جورنال، كان المجمع الموجود تحت الأرض، والذي يضم صفوفًا من خوادم الكمبيوتر، بمثابة مركز اتصالات حيوي ومركز استخباراتي لحماس. وكانت مخبأة في أعماق مباني الأونروا ويبدو أنها تعمل بالكهرباء المستمدة من إمدادات الطاقة التابعة للأمم المتحدة.

وزار الجيش الإسرائيلي، برفقة صحفيين، الموقع الذي نظمته القوات المسلحة الإسرائيلية. ويظهر المجمع، وهو جزء من شبكة من الأنفاق والغرف الموجودة أسفل غزة، استراتيجية حماس المتعمدة المتمثلة في استخدام البنية التحتية المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية.

ومن المرجح أن يؤدي اكتشاف إسرائيل إلى تكثيف الضغوط على الأونروا، التي تخضع بالفعل للتدقيق في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بوجود علاقات بين موظفيها وحماس. دعت الأونروا إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة بوجود أنفاق تحت مقرها في غزة.

ويثير هذا الكشف تساؤلات حول إشراف الأونروا ويسلط الضوء على تحديات العمل في منطقة الصراع حيث يتم استغلال المرافق المدنية لأغراض عسكرية. وعلى الرغم من المهمة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول تسلل حماس والتطرف داخل المنظمة.