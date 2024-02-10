أحمد موسى: النائب محمد أبوالعينين يهتم بكل العاملين في قنوات ومواقع صدى البلد|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حريص على تطوير مجموعة قنوات صدى البلد بكافة الوسائل الحديثة، مُردفًا: «النائب محمد أبو العينين بيسافر دائمًا وحريص على استقدام أحدث التقنيات سواء في القناة أو المواقع الإخبارية، بهدف خدمة المُشاهد محليًا ودوليًا وعربيًا».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما يحدث من تطوير في قناة صدى البلد لا يمكن مقارنته في أي مكان آخر، مؤكدًا أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، يهتم بكل العاملين في قنوات ومواقع صدى البلد.

وأضاف “موسى”، مساء اليوم السبت، أن كل العاملين في قناة صدى البلد، يُدركون جيدًا توجّه القناة، كما أن وكيل مجلس النواب حريص على كل شخص يعمل في القناة أو المواقع التابعة لمؤسسة صدى البلد، مُعقبًا: «سيادة النائب دائم الاجتماع مع المسئولين في القناة للحديث عن تطوير القناة والمواقع».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن البعض يُروّج شائعات هدفها النائب محمد أبو العينين، مؤكدًا أن القناة مُستمرة في رسالتها الوطنية، مُشيرًا إلى أن الأبواق المُعادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تستهدف كل رجل وطني يُدافع عن بلاده، وهذا ما نراه الآن.

ولفت أحمد موسى، إلى أن دعوات جماعة الإخوان الإرهابية خونة ومُدلسين ولا نثق فيهم، موضحًا أن الوقت الحالي أخطر من أي وقت مضى، كما أن الوقت الحالي يشهد وجود انتشار لجان إلكترونية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي هدفها استهداف البلد.