أحمد موسى: جو بايدن لا يصلح رئيسا لأمريكا بسبب زلات لسانه ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية أمس الجمعة، للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بغلق مصر معبر رفح، وعدم دخول المساعدات، مردفًا: «لو أمريكا عايزة توقف إطلاق النار في غزة دلوقتي هتعمل كدا، دا كلامي أنا، مصر فاتحة المعبر من أول يوم دون شرط أو قيد».

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عنده مشاكل مختلفة ومتعددة وبيخرف والجميع يدرك ذلك جيدًا، مردفًا: «دونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا، تهكم على تصريحات بايدن بشأن تخاريفه وزلات لسانه، حيث نشر خريطة لمصر وكتب عليها دولة المكسيك بدلا من مصر كنوع من السخرية على تصريحات جو بايدن».



وتابع أحمد موسى: «خدها كلمة مني الآن، ترامب الرئيس القادم لأمريكا، الأمريكيون لا يثقون ببايدن لتولي فترة رئاسية جديدة، نوفمبر المقبل سنرى ترامب رئيسيا لأمريكا».