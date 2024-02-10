عنده خرف.. استشاري طب نفسي يحلل حالة بايدن النفسية| فيديو

علق الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "عنده خرف".

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "بايدن يعاني من شكل من أشكال الخرف وليس الزهايمر"، موضحا: "الخرف لا يشير إلى مرض معين لكن يشير إلى خلل في القدرات العقلية لدى الإنسان التي تجعله غير مؤهل للتعامل بصورة سوية إدركيا".

أضاف الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي،: "من تحليلي لشخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن فهو لديه خلل في أكثر من عملية من العلميات العقلية وليس مجرد الاسترجاع والتذكر فقط".

