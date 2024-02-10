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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إحدى متدربات "المرأة تقود في المحافظات": البرنامج عزز قدراتنا وطور مهاراتنا

صدى البلد

أكدت سمر سامي، إحدى متدربات برنامج "المرأة تقود في المحافظات" إن البرنامج ساهم في التعرف على كيفية إدارة الدولة لمواردها وأهم التحديات الاقتصادية، والمهارات الإدارية اللازمة لإدارة الموارد لإنجاز مهمة أو تقديم منتج.

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وقالت سمر سامي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" البرنامج بدأ في الإسماعيلية يوم 22 يناير على مدار 3 أسابيع، وعزز البرنامج  قدراتنا وطور مهاراتنا بشكل كبير بما يتماشي مع التطورات التكنولوجية والقدرة على تحسين الأداء في المهام القيادية".

 

وتابعت: "تعلمت في برنامج المرأة تقود في المحافظات إدارة المهام وكيفية قيادة الأشخاص، بالإضافة إلى أساسيات التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال وخطوات عمل تخطيط ودراسة المشروعات".

 

وأشارت إلى أن البرنامج من خلال المدربين والمحتوى التدريبي قدم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة.

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