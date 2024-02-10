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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة مصر في بانكوك تلتقي شيخ الإسلام بتايلاند وتنقل له تحيات «الإمام الأكبر»

سفيرة مصر في بانكوك
سفيرة مصر في بانكوك تلتقي شيخ الاسلام في تايلاند

التقت السفيرة هالة يوسف رجب، سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند، بسماحة شيخ الإسلام في تايلاند الشيخ آرون بون شوم وأعضاء المجلس الإسلامى، حيث وجهت له التهنئة على توليه مهام منصبه، كما نقلت تحيات وتمنيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، لسماحته بالتوفيق فى مهتمه والتى تولاها مؤخراً، ودعم الأزهر الشريف لجهوده واعضاء المجلس فى خدمة المسلمين بتايلاند.
 

كما تناول اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين مملكة تايلاند وجامعة الأزهر الشريف والتى يحرص علماء مسلمى تايلاند على النيل من علومها وتوثيق روابطه بها لما للأزهر من مكانة عالية لدى المسلمين فى كل مكان. 
 

وأكدت السفيرة المصرية خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتيسير واستمرار دور الأزهر الشريف في نشر صحيح الإسلام بين المسلمين في تايلاند. 

من جانبه، عبر شيخ الاسلام عن إعتزازه بأساتذة وعلماء الآزهر الذين درس على أيديهم وقرأ لهم، معبراً عن الأمتنان والتقدير لما يلقاه الطلبة التايلانديين الذين يدرسون فى مصر من اهتمام ورعاية وعلم، ومشيداً بالدعم الكبير للأزهر فى هذا المجال الهام وتخصيصه منح سنوية لهولاء الطلبة لدراسة العلوم الشرعية والدين وكذلك بعض التخصصات العلمية.
 

شيخ الإسلام في تايلاند السفيرة هالة يوسف رجب شيخ الجامع الأزهر

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