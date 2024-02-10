اتحاد التأمين: عدد المتعاملين في الوثائق متناهي الصغر وصل لـ 6.3 مليون مواطن

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل انعقاد المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر بالأقصر.

وقال علاء الزهيري في حواره مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج" بيزنس" المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" نقوم بإبراز مدى أهمية التأمين متناهي الصغر".

وأضاف علاء الزهيري:" بدأنا في عقد المؤتمر منذ 3 سنوات، وحجم وثائق التأمين متناهي الصغر في مصر ارتفع وعدد المتعاملين في التامين متناهي الصغر وصل لـ 6.3 مليون مواطن ".

وتابع علاء الزهيري:" خلال جلسات المؤتمر والمناقشات نستهدف زيادة أعداد المتعاملين في قطاع التأمين متناهي الصغر ".

واكمل علاء الزهيري:" نستهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين بأهمية التامين متناهي الصغر".