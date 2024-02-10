لأول مرة.. إرسال نتيجة الترم الأول لطلاب عين شمس علي البريد الالكتروني

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه تم توزيع الاسطوانات الخاصة بالمناهج للطلاب، موضحة ان المصروفات الدراسية شرط اساسي للحصول علي الاسطوانات.

وأضافت الدكتورة حنان كامل، ان اول المحاضرات تبدأ غدا الأحد، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء اليوم الدراسي.



وتابعت عميدة اداب عين شمس، إنه تم إحلال وتجديد عدد من القاعات التعليمية لاسقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بشكل مناسب.

شددت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والتأكد من سهولة الحصول علي فرصة تعليمية مميزة.

أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024 عبر هذا الرابط اضغط هنا.



وفي هذا الإطار قالت الدكتورة أميرة يوسف أنه يتم تكثيف العمل خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان النتائج بمختلف الاقسام والفرق الدراسية لتكون جاهزة ويتم اعتمادها قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح تخطت ال 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالب على بريده الاليكترونى.

أن خطة الأنشطة الطلابية تتضمن رحلات ترفيهية ومعسكر سيتم تنظيمه داخل الكلية للطالبات.

وأكدت أن تم تنفيذ العديد الأنشطة الطلابية والمعسكرات لاكتساب المزيد من المهارات الحياتية وتخلق نوع من الانتماء والارتباط لدى الطالبات بالكلية.