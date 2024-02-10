أحمد موسى يشيد بتنظيم قطر لبطولة كأس أسيا 2023.. ويهنئ منتخب الأردن.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى؛ بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، مقدمًا التهنئة للمنتخب القطري على فوزه بالبطولة.



وقال أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «قطر نظمت بطولة ممتازة جدًا، ومنتخبها قدم بطولة كبيرة، والمباراة النهائية كانت قوية ومثيرة للغاية».



وقدم الإعلامي أحمد موسى؛ التهنئة للمنتخب الأردني لوصوله للمباراة النهائية وخسارته أمام منتخب قطر اليوم بثلاثية مقابل هدف وحيد؛ معلقًا: الأردن قدمت أداء رائع خلال البطولة وكان الأحق بالفوز بها، والحكم كتف المنتخب الأردني».



وتابع: «الحكم معجبنيش، واللي شوفته النهاردة ده أغرب نهائي في التاريخ، فالحكم احتسب 3 ركلات جزاء بشكل مثير جدًا، ولكن في النهاية بنقول مبروك لقطر».

