لميس الحديدي عن الوضع في رفح الفلسطينية: إلى أين يذهب هؤلاء؟

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن رفح الفلسطينية باتت الأكثر تكدسا بها نحو 1.5 مليون فلسطيني قرب الحدود المصرية والجديد خلال الساعات الماضية أن الجيش الإسرائيلي هدد بدخول رفح للقضاء على ما تبقى من حماس كما يزعمون.



وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON: "رفح أخر تجمع سكاني ينزح إليه الفلسطينيون بعد أن هجروا من الشمال للوسط ثم من الوسط إلى الجنوب".



وتساءلت: "إلى أين يذهبون بعد ذلك؟ هناك رفض واعتراض دولي على تلك الخطوة ورفض عربي أعلنته السعودية والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي".



وواصلت : “ ليس هناك طريق لهؤلاء إلا الحدود المصرية بينما تقول إسرائيل سوف تؤمن ممرات إنسانية للعودة إلى خان يونس و كيف سيحدث ذلك ؟ وكل من يتم تهجيرهم يقتلون في الطريق .