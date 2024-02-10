عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن الوضع في رفح الفلسطينية: إلى أين يذهب هؤلاء؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن رفح  الفلسطينية  باتت  الأكثر تكدسا بها نحو  1.5 مليون فلسطيني قرب  الحدود المصرية والجديد خلال الساعات الماضية  أن الجيش الإسرائيلي هدد  بدخول رفح للقضاء على ما تبقى  من حماس كما يزعمون.

txt

عصبي.. ماذا قالت لميس الحديدي حول اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟

txt

لميس الحديدي عن أسعار الدولار: منتظرين البنك المركزي لتحريك سعر الصرف


وتابعت  الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  على شاشة  ON: "رفح  أخر تجمع سكاني ينزح إليه   الفلسطينيون بعد أن هجروا من الشمال للوسط  ثم من الوسط إلى الجنوب".


وتساءلت: "إلى أين يذهبون بعد ذلك؟ هناك  رفض واعتراض دولي على تلك الخطوة  ورفض عربي  أعلنته السعودية  والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي".


وواصلت : “ ليس هناك طريق لهؤلاء   إلا  الحدود المصرية  بينما تقول إسرائيل سوف تؤمن ممرات إنسانية للعودة إلى خان يونس  و كيف سيحدث ذلك   ؟  وكل من يتم  تهجيرهم   يقتلون في الطريق .

لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إيهاب الطماوي: اجتماع أمناء الحوار الوطني جاء استجابة لدعوة الرئيس.. والجميع سيشارك

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

فضل ليلة النصف من شعبان والأدلة الشرعية عليها

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفا قويا في منع احتلال محور فيلادلفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ