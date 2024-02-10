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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عائلات الرهائن الإسرائيليين تشعل النار في شوارع تل أبيب احتجاجا على طول الأسر

صدى البلد

اندفع عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب المزدحمة اليوم، وتجمعوا في "ساحة الرهائن" الشهيرة في عرض مدوي للتضامن والإلحاح. ووفقا لما نشرته تايمز أوف أسرائيل، فإن الاحتجاج الحاشد، الذي فاق التجمعات السابقة من حيث الحجم والكثافة، اشتعل بسبب الأسر المطول للرهائن الإسرائيليين تحت قبضة حماس، والذي يمثل الآن مرور أربعة أشهر مؤلمة منذ اختطافهم.

وعكس التجمع المتحمس، الذي كان عبارة عن بحر من الأعلام الملوح بها والهتافات الحماسية، الألم والإحباط الواضحين اللذين شعرت بهما عائلات الرهائن والشعب الإسرائيلي الأوسع. وارتفعت أصواتهم في انسجام تام، مطالبين حكومتهم باتخاذ إجراءات حازمة والتزام لا يتزعزع لتأمين الإفراج الآمن عن مواطنيهم المحتجزين.

شهد الاحتجاج، خطابات حماسية من قادة مختلف الفصائل السياسية، أكد كل منها خطورة الوضع وضرورة التدخل الفوري.  

 

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