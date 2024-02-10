بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

يعشق عدد كبير من الأشخاص تناول “البفتيك”، ولكن بعد ارتفاع أسعار اللحوم؛ أصبح من الصعب تناوله.

ولكن ما لا تعرفه كثير من السيدات، أنه يمكن إعداد أكلة البفتيك بمقدار قليل جدا من اللحوم، مع خلط بعض الأطعمة المفيدة التي لا تؤثر على المذاق بشكل سلبي، بل تجعله أفضل.

نعرض لكم طريقة عمل البفتيك الاقتصادي من خلال خطوات الشيف بسمة السباعي.

مكونات البفتيك الاقتصادي

ربع كيلو لحم أحمر مفروم

بصلة صغيرة مفرومة

كيلو إلا ربع بطاطس مسلوقة (نص سِوَى) ومبشورة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

½ ملعقة صغيرة بهارات

للتغطية الخارجية

1 كوب دقيق

بيضة

ربع كوب لبن

كوب بقسماط

اللحمة-المفرومة

طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

فى وعاء كبير تقلب مقادير اللحم كلها معا مع التوابل ونخلطهم جيدا.

ثم تقسم كرات متوسطة الحجم.

ثم تفرد بين ورق زبدة او أكياس بلاستيك.

تدخل الفريزر 10 دقائق ثم تغلف بالدقيق ثم البيض وأخيرا البقسماط.

وتدخل الفريزر مرة أخرى لمدة 10 دقائق ثم حمري البفتيك في الزيت.